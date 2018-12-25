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Ціна нафти Brent впала до мінімуму з червня 2017

Новини » Енергетика    25.12.2018 - 09:39
Ціна нафти Brent впала до мінімуму з червня 2017
Ілюстративне фото (OilNow)

Brent подешевшала на 10% в порівнянні з попередньою сесією

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 25 грудня 2018 року, впала нижче позначки у 48 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:26 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 47,63 долара. Це на 10,50% нижче рівня закриття попередніх торгів. Востаннє ціни на нафту перебували нижче позначки 48 доларів 29 червня 2017 року.

Відзначимо, напередодні ціни на нафту опустилися нижче 52 доларів за барель вперше з 4 вересня 2017 року.

Вартість нафти падає на тлі повідомлень про проблеми з бюджетом США. Зокрема, в Сполучених Штатах сталося третє за рік (вперше за останні 40 років) часткове припинення фінансування роботи урядових установ, оскільки Конгрес не встиг узгодити бюджет. Президент Дональд Трамп відмовився підписувати документ, якщо він не буде включати фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Представники Демократичної партії виступили проти даного пункту.

 

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