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Нідерланди вводять тимчасову заборону на польоти з країн Південної Африки

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Нідерланди, П'ятниця 26 листопада 2021 12:00
Нідерланди вводять тимчасову заборону на польоти з країн Південної Африки Фото: Нідерланди вводять тимчасову заборону на польоти з країн Південної Африки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Влада Нідерландів заявила про тимчасову заборону в'їзду до країни туристів з Південної Африки. Вона почне діяти сьогодні, з 12:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

"З 12:00 діятиме заборона на польоти до Нідерландів із країн Південної Африки. Влада ухвалила таке рішення у відповідь на нещодавно виявлений новий варіант коронавірусу в африканських державах", - йдеться в повідомленні.

Крім того, південну частину Африки додали до списку так званих «територій дуже високого ризику» (very high-risk area), після прибуття яких необхідно пройти обов'язкову самоізоляцію.

Разом з тим вказано, що до Нідерландів все ж мають прибути два авіарейси з Південної Африки.

Влада зазначає, що нового штаму коронавірусу в країні ще не виявлено.

"Водночас ми знаємо з інших варіантів, наскільки швидко може розповсюдитися хвороба, тому ми маємо максимально уповільнити появу цього штаму", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, в Південній Африці підтвердили 53 випадки нового штаму коронавірусу B.1.1.529, але експерти побоюються, що реальних випадків зараження може бути більше.

Після чого, зокрема, у Великобританії, Сінгапурі, Німеччині, Ізраїлі та Чехії ввели обмеження на в'їзд деяких туристів з країн Південної Африки.

Додамо, Європейська комісія заявила, що запропонує ЄС тимчасово призупинити авіасполучення з країнами Південної Африки.

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