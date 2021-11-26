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ЄС може призупинити авіасполучення з Південною Африкою через новий COVID-штам

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Брюссель, П'ятниця 26 листопада 2021 10:29
ЄС може призупинити авіасполучення з Південною Африкою через новий COVID-штам Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Європейська комісія запропонує ЄС тимчасово призупинити авіасполучення з країнами Південної Африки. Це пов'язано зі спалахом нового штаму коронавірусу B.1.1.529 в низці африканських держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен, яку цитує Bloomberg.

"Єврокомісія запропонує, у тісній координації з державами-членами, застосувати екстрене гальмо та припинити авіаперельоти з південного регіону Африки через штам коронавірусу B.1.1.529", - сказала вона.

Варто зазначити, що уряд Сінгапуру вже заборонив в'їзд до країни для деяких туристів з із Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіки, Намібії, Південної Африки та Зімбабве.

Нагадаємо, що Британія вже скасувала рейси відразу в кілька країн Південної Африки, де зафіксували випадки нового штаму коронавірусу.

Додамо, в Південній Африці підтвердили 53 випадки нового штаму коронавірусу B.1.1.529, але експерти побоюються, що реальних випадків зараження може бути більше.

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