Ціни на нафту різко знизилися на тлі побоювань за економіку США

Ціни на нафту в четвер, 11 червня, впали приблизно на 4% на тлі побоювань з приводу повільного зростання попиту у зв'язку із зростанням випадків коронавірусу. Крім того ФРС США заявила, що відновлення після пандемії може зайняти роки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 3,5 7% до 40,24 доларів за барель до 10:00 за київським часом ф'ючерси на WTI впали на 3,99% до 38,02 доларів за барель.

Настрої на ринках погіршилися оприлюднення оновлених макроекономічних прогнозів ФРС, згідно з яким ВВП США скоротиться в поточному році на 6,5%, а рівень безробіття досягне 9,3%.

Федеральний резерв США дав зрозуміти, що має намір і далі надавати екстраординарну підтримку американській економіці, що отримала удар від пандемії коронавірусу, в результаті якої ВВП скоротиться в поточному році на 6,5%, а рівень безробіття досягне 9,3%.

ФРС бачить свою ключову ставку по одноденним операціям близько нуля як мінімум до кінця 2022 року. Рішення зберегти її в діапазоні 0,00-0,25% було прийнято в середу одноголосно.

Ще одна ознака того, що одужання економіки, як і раніше буде затьмарене коронавірусом, - загальне число випадків захворювань в США в середу перевищила 2 мільйони, а кількість нових заражень дещо зросла після п'ятитижневого зниження.

Запаси нафти в США несподівано зросли на 5,7 мільйона барелів за тиждень, що завершився 5 червня, до 538,1 мільйона барелів - рекордного показника, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA).

Ринок негативно оцінив зростання запасів, незважаючи на ознаки поліпшення попиту на бензин, сказав Вівек Дхар з Commonwealth Bank.

"Велика частина зростання (цін) сталася через скасування суворих карантинних заходів. Щоб дістатися до рівня, який був до COVID, буде потрібен певний час", - сказав Дхар.

Як повідомляло РБК-Україна, Goldman Sachs підвищив свої прогнози цін на нафту на 2020 рік.

При цьому Brent тепер оцінюється в 40,40 доларів за барель, а WTI - в 36 доларів за барель. Однак інвестбанк попередив, що ціни, швидше за все, знизяться у найближчі тижні через невизначеність попиту і переваги запасів.

Зазначимо, НБУ у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні 35 доларів за барель.