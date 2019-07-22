Ціни на нафту зростають після захоплення Іраном британського танкера

Ціни на нафту ростуть 22 липня через побоювання, що захоплення Іраном британського танкера може призвести до перебоїв у поставках на Близькому Сході. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, ф'ючерси на Brent зросли на 1,38% до 63,33 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на 0,77% до 56,06 доларів за барель.

Підвищенню цін також сприяли збої і обмеження поставок сировини. Національна нафтова корпорація Лівії в суботу оголосила форс-мажор на родовищі Шарара, найбільшому в країні.

Нагадаємо, 19 липня патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський нафтовий танкер Stena Impero у відповідь на захоплення іранського танкера Великою Британією на початку липня.

Це посилило страх перед потенційними перебоями в постачаннях через Ормузську протоку, через який проходить близько однієї п'ятої світових поставок нафти.

Відзначимо, прем'єр-міністр Великоъ Британії Тереза Мей збирається скликати чергове засідання надзвичайного урядового комітету Cobra через затримання в Ормузькій протоці британського танкера Stena Impero.