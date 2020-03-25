Ціни на нафту зростають третій день поспіль

Ціни на нафту у середу, 25 березня, ростуть на третю сесію поспіль, разом фінансовими ринками, оскільки очікується, що Сполучені Штати схвалять великий пакет допомоги, щоб зупинити економічні наслідки пандемії коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent виросла на 2,4%, за 27,80 доларів за барель. Американська нафта WTI виросла 3,5% до 24,86 доларів.

Тим не менше, попит на нафтопродукти, особливо авіаційне пальне, падає у всьому світі, оскільки все більше урядів оголошують про заборони на пересування для стримування поширення коронавірусу, що обмежує зростання цін на нафту.

ING переглянув у середу свій прогноз ціни на нафту марки Brent на другий квартал до 20 за барель з 33 доларів через шок попиту, викликаний спалахом коронавірусу і очікуваним зростанням постачань з Саудівської Аравії і Росії у квітні. "Попит продовжує погіршуватися, оскільки все більше країн вводять заборони і посилюють обмеження на поїздки", - відзначають аналітики банку в записці.

Сенатори США і представники адміністрації Трампа досягли угоди щодо законопроекту про стимулювання економіки на суму 2 трлн доларів, який, як очікується, буде прийнятий через Конгрес в середу.

Ціни на нафту впали на 45% в цьому місяці після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і інші виробники, включаючи Росію (група ОПЕК+), не змогли продовжити угоду про скорочення цін на видобуток.

"Скорочення видобутку в рамках ОПЕК+ і стабілізація ситуації з коронавірусом необхідні для того, щоб підняти ціни на нафту до цін, що передували її падіння", - відзначають аналітики OCBC Bank.

Нагадаємо, Швейцарський банк UBS погіршив прогноз цін на нафту марки Brent, а також WTI до 20 доларів за барель на кінець червня 2020 року

Goldman Sachs прогнозує падіння ціни на Brent до 20 доларів за барель у другому кварталі 2020 року. Такого рівня не було з початку 2002 року.

За оцінками НБУ, падіння світових цін на енергоносії призведе до того, що Україна зекономить за рік близько 5-6 млрд доларів.