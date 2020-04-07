Ціни на нафту зростають в надії на скорочення видобутку

Ціни на нафту в вівторок, 7 квітня, ростуть через посилення надій, що найбільші світові виробники домовляться про скорочення видобутку, в той час як пандемія коронавірусу тисне на попит, а аналітики попереджають, що глобальна рецесія може виявитися серйознішою, ніж очікувалося. Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту марки Brent виросла на 3% до 34,0 доларів за барель, WTI - на 3,3% до 27,0 доларів за барель.

Провідні світові виробники нафти, включаючи Саудівську Аравію і Росію, швидше за все, домовляться скоротити видобуток на зустрічі 9 квітня, але тільки якщо до них приєднаються США, повідомили джерела Reuters.

Президент США Дональд Трамп повідомив у понеділок, що ОПЕК не просила його переконати американських нафтовидобувачів скоротити виробництво для підтримки світових цін.

Трамп сказав, що видобуток нафти в США вже і без того впала.

"Я думаю, що це відбувається автоматично, але поки ніхто не поставив мені це питання, так що подивимося, що станеться", - сказав президент.

Проте загроза глибокої рецесії нависає над ринком через зупинку значної частини економічної активності в результаті пандемії, а також через те, що половина світового населення зіткнулася з тими чи іншими обмеженнями.

"Виробникам нафти потрібно суттєво і швидко скоротити видобуток, якщо вони хочуть запобігти повне насичення нафтових ринків", - повідомила Eurasia Group.

Світовий попит на нафту впав на 30%, або близько 30 млн барелів на день, що співпало з кроками Саудівської Аравії і Росії щодо наповнення ринків додатковими поставками після того, як угода про скорочення видобутку зірвалося.

Ціни на нафту знижувалися в понеділок, 6 квітня, після того, як Саудівська Аравія і Росія відклали зустріч про скорочення видобутку до четверга.

Тим часом світові фондові ринки 6 квітня підскочили, чому сприяло уповільнення темпів смерті від коронавірусу. Інвестори були натхнені тим, що кількість смертей від вірусу сповільнилося в основних європейських країнах, включаючи Францію та Італію.

У штаті Нью-Йорк губернатор Ендрю Куомо заявив, що, незважаючи на зростання числа випадків захворювання і випадків смерті, щоденне зниження числа нових госпіталізацій та інші дані свідчить про можливе плато в кризі.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 1 627,46 пункту, або на 7,73%, до 22 679,99, S&P 500 додав 175,03 пункту, або на 7,03%, до 2663,68, а Nasdaq Composite додав 540,16 пункту, або на 7,33%, до 7 913,24.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 закрився зростанням на 3,73%, а індекс акцій MSCI по всьому світу додав 5,49%.

Як повідомляло РБК-Україна, країни ОПЕК+ перенесли екстрений саміт по скороченню видобутку нафти, який раніше планувалося провести на 6 квітня.

Нагадаємо, 2 квітня ф'ючерси на нафту різко зросли після заяви президента США Дональда Трампа. Американський лідер провів переговори з наслідним принцом Саудівської Аравії і сподівається, що Ер-Ріяд і Москва істотно знизять видобуток нафти.