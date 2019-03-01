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Ціни на нафту зростають на даних про скорочення видобутку

Новини » Енергетика    01.03.2019 - 10:13
Ціни на нафту зростають на даних про скорочення видобутку
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 66,90 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 1 березня 2019 року, майже піднялася до позначки в 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:54 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 66,90 долара. Це на 1,20% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Ціни на нафту зростають у п'ятницю на тлі скорочення видобутку в країнах ОПЕК. У той же час зростання виробництва в США і побоювання про уповільнення глобальної економіки обмежують її підйом. Крім того, Reuters зазначає, що експорт венесуельської нафти впав на 40% до приблизно 920 тисяч барелів на добу з тих пір, як США 28 січня ввели санкції проти Каракаса.

Нагадаємо, раніше генсек ОПЕК Мухаммед Баркіндо запропонував президенту США Дональду Трампу приєднатися до діалогу про відновлення балансу попиту і пропозиції на глобальному нафтовому ринку.

До цього президент Трамп заявив, що ціни на нафту стають занадто високими.

 

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