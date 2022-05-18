Ціни на нафту продовжили зростання на тлі оптимізму щодо попиту

Ціни на нафту в середу, 18 травня, продовжили зростання на тлі надій на відновлення попиту в Китаї. Країна поступово послаблює деякі зі своїх суворих заходів щодо стримування поширення COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,4%, до 112,41 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 0,8%, до 113,33 доларів за барель, компенсувавши деякі втрати після падіння цін приблизно на 2% на попередній сесії.

Шанхай у вівторок досяг довгоочікуваного рубежу: три дні поспіль не було нових випадків захворювання COVID-19 за межами карантинних зон, а в понеділок були викладені плани щодо припинення блокування, яка тривала більше шести тижнів.

Новини з Китаю пропонують набагато більш високий попит на нафту і підвищення цін на нафту, що позитивно для виробників, але шкідливо для споживчих настроїв, сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

Тим не менш, тиск на ціни все ще зберігається після повідомлень про те, що Сполучені Штати дозволяють Chevron Cor вести переговори про ліцензії на нафту з національним виробником Венесуели, тимчасово скасовуючи заборону США на такі обговорення.

"Запропоновані зміни можуть в кінцевому підсумку призвести до того, що на ринку з'явиться більше сирої нафти", - йдеться в записці аналітиків ANZ Research.

Додатковим тиском на ринок стала нездатність Європейського Союзу в понеділок переконати Угорщину зняти вето із запропонованого ембарго на російську нафту. Але деякі дипломати тепер вказують на саміт 30-31 травня як на момент для домовленості про поетапну заборону.

У Сполучених Штатах голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл у вівторок пообіцяв, що центральний банк підніме процентні ставки настільки високо, наскільки це необхідно, щоб придушити сплеск інфляції, який, за його словами, загрожує основам економіки.

Нагадавши, Міністерство фінансів США планує запропонувати на фінансовій зустрічі G7, щоб європейські країни ввели мита на російську нафту. Це має стати швидшою альтернативою прямому нафтовому ембарго.