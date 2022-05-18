Цены на нефть продолжили рост на фоне оптимизма в отношении спроса

Цены на нефть в среду, 18 мая, продолжили рост на фоне надежд на восстановление спроса в Китае. Страна постепенно ослабляет некоторые из своих строгих мер по сдерживанию распространения COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,4%, до 112,41 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,8%, до 113,33 долларов за баррель, компенсировав некоторые потери после падения цен примерно на 2% на предыдущей сессии.

Шанхай во вторник достиг долгожданного рубежа: три дня подряд не было новых случаев заболевания COVID-19 за пределами карантинных зон, а в понедельник были изложены планы по прекращению блокировки, которая длилась более шести недель.

Новости из Китая предлагают гораздо более высокий спрос на нефть и повышение цен на нефть, что положительно для производителей, но вредно для потребительских настроений, сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

Тем не менее, давление на цены по-прежнему сохраняется после сообщений о том, что Соединенные Штаты разрешают Chevron Cor вести переговоры о лицензиях на нефть с национальным производителем Венесуэлы, временно отменяя запрет США на такие обсуждения.

"Предлагаемые изменения могут в конечном итоге привести к тому, что на рынке появится больше сырой нефти", - говорится в записке аналитиков ANZ Research.

Дополнительным давлением на рынок стала неспособность Европейского союза в понедельник убедить Венгрию снять вето с предложенного эмбарго на российскую нефть. Но некоторые дипломаты теперь указывают на саммит 30-31 мая как на момент для договоренности о поэтапном запрете.

В Соединенных Штатах председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во вторник пообещал, что центральный банк поднимет процентные ставки настолько высоко, насколько это необходимо, чтобы подавить всплеск инфляции, который, по его словам, угрожает основам экономики.

Напомним, Министерство финансов США планирует предложить на финансовой встрече G7, чтобы европейские страны ввели пошлины на российскую нефть. Это должно стать более быстрой альтернативой прямому нефтяному эмбарго.