Ціни на нафту продовжили падіння через брак сховищ

Фото: сховище нафти (OilNow)

Світові нафтосховища на суші вже заповнені на 85%

Ціни на нафту у вівторок, 28 квітня, знижуються на тлі побоювань про заповнення світових нафтосховищ і страхів, що попит буде відновлюватися повільно в міру поступового зняття обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 3,8% до 19,20 доларів за барель до 11:45 за київським часом. У понеділок бенчмарк втратив 6,8%, червневий контракт закінчується 30 квітня.

Ф'ючерси на WTI подешевшали на 19,5% до 10,3 доларів за барель, втративши 25% днем раніше.

За оцінками стратегів, частину втрат WTI пов'язана з розпродажем роздрібними інвесторами, в тому числі біржовими індексними фондами, які продають ф'ючерси з поставкою в червні, перемикаючись на більш пізні місяці, щоб уникнути нових масштабних втрат, як минулого тижня.

Згідно з даними Kpler, світові нафтосховища на суші були заповнені приблизно на 85% за станом на минулий тиждень.

За словами джерел, нафтові трейдери у відчаї вдаються до найму дорогих американських судів для зберігання бензину.

Навіть незважаючи на те, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники на чолі з Росією домовилися про рекордне скорочення видобутку майже на 10 млн барелів на добу з 1 травня, цього обсягу недостатньо, щоб компенсувати падіння попиту приблизно на 30 млн барелів на добу з-за обмежень, введених у зв'язку з COVID-19.

Зазначимо, травневі ф'ючерси на американську нафту WTI 20 і 21 квітня опускалися на негативну територію з-за побоювань, що США вичерпають потужності для зберігання в умовах надлишку сировини, викликаного коронавірусом.

Нагадаємо, найбільша на території Росії приватна нафтова компанія "Лукойл" допускає різке падіння цін на еталонний сорт Brent, до цін на який прив'язана російська нафта. Лукойл прогнозує, що зниження попиту в результаті впливу пандемії COVID-19, а також обмежені можливості зберігання можуть призвести до різкого зниження цін на Brent, аналогічного тому, який демонстрував американський сорт WTI раніше.