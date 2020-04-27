Ціни на нафту відновили падіння через переповненість сховищ

Фото: видобуток нафти (OilNow)

У лідерах падіння червневі ф'ючерси на нафту WTI

Ціни на нафту падають у понеділок, 27 квітня, на тлі ознак швидкого заповнення світових сховищ, що підсилили побоювання, що скорочення виробництва не буде достатньо швидким, щоб повністю компенсувати обвал попиту через пандемії коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Американські нафтові ф'ючерси втратили більше 2 доларів через побоювання, що сховище в Кушингу, штат Оклахома, може скоро заповнитися повністю. Запаси нафти в США зросли до 518,6 млн барелів за тиждень до 17 квітня, що близько до рекордного рекорду в 535 млн барелів, встановленим у 2017 році.

Червневі ф'ючерси на американську нафту WTI впали на 13,6% до 14,65 доларів за барель, у той час як Brent втратила 5,3%, опустившись до 20,3 доларів за барель.

Роздрібні інвестори були опинилися у пастці минулого тижня, коли ціна травневого контракту на WTI напередодні закінчення терміну дії вперше в історії опустилася на негативну територію, оскільки фінансові трейдери намагалися уникнути необхідності приймати поставку нафти.

Зниження ціни на червневий контракт може бути спровоковано тим, що інвестори переключаються на більш пізні місяці, щоб уникнути повторення цієї ситуації, сказав Тоні Нунан, старший ризик-менеджер Mitsubishi Corp в Токіо.

Виробники, можливо, не сократять обсяг виробництва досить швидко або досить глибоко, щоб підтримати ціни, в умовах, коли попит впав на 30% через пандемію.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, в тому числі Росія, група, відома як ОПЕК+, пообіцяли на початку цього місяця скоротити видобуток на безпрецедентні 9,7 млн барелів на день в травні і червні.

Зазначимо, Всесвітній банк знизив прогноз цін на нафту до 35 доларів за барель у 2020 році та до 42 доларів в 2021 році,

Нагадаємо, за даними МВФ, очікувана ціна нафти заснована на ф'ючерсних ринках, становить 35,61 доларів у 2020 році і 37,87 доларів за барель у 2021 році.