Ціни на нафту продовжують зростати на тлі ситуації у Венесуелі

Фото: ціна нафти Brent продовжує зростати (David McNew/Getty Images)

Ціна нафти Brent знаходиться на рівні 66,79 долара

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 12 березня 2019 року, знаходиться вище позначки 66 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:17 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 66,79 долара. Це на 0,26% вище рівня закриття попередніх торгів.

Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення видобутку у Венесуелі, зокрема, через проблеми з енергопостачанням. У деяких регіонах країни видобуток повністю припинено, а нафтові свердловини закриті, оскільки галузь безпосередньо залежить від енергопостачання. Перебої з енергопостачанням у Венесуелі тривають п'ятий день поспіль, через що не працює безліч підприємств.

Крім того, учасники ринку чекають даних про запаси палива в США, які будуть оприлюднені Американським інститутом нафти (API) у вівторок, а міністерством енергетики країни - в середу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США вимагали від Індії зупинити закупівлю венесуельської нафти.

Раніше також стало відомо, що Росія наростила експорт сирої нафти в Сполучені Штати, відправивши 3 мільйона барелів сировини.