Ціни на нафту продовжують зростати на тлі ситуації у Венесуелі

Ціна нафти Brent знаходиться на рівні 66,79 долара
Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 12 березня 2019 року, знаходиться вище позначки 66 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.
Станом на 09:17 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 66,79 долара. Це на 0,26% вище рівня закриття попередніх торгів.
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення видобутку у Венесуелі, зокрема, через проблеми з енергопостачанням. У деяких регіонах країни видобуток повністю припинено, а нафтові свердловини закриті, оскільки галузь безпосередньо залежить від енергопостачання. Перебої з енергопостачанням у Венесуелі тривають п'ятий день поспіль, через що не працює безліч підприємств.
Крім того, учасники ринку чекають даних про запаси палива в США, які будуть оприлюднені Американським інститутом нафти (API) у вівторок, а міністерством енергетики країни - в середу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США вимагали від Індії зупинити закупівлю венесуельської нафти.
Раніше також стало відомо, що Росія наростила експорт сирої нафти в Сполучені Штати, відправивши 3 мільйона барелів сировини.