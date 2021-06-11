Ціни на нафту перевищили 73 долари вперше з травня 2019

Ціни на нафту північноморської марки Brent перевищили позначку 73 долари за барель. Це сталося вперше з травня 2019 року.

Станом на 18:12 за київським часом вартість ф'ючерсу на Brent з поставкою в серпні зросла на 0,79% - до 73,09 долара за барель. Буквально через кілька хвилин вона відкотилася до позначки 72,96 долара за барель і торгується біля неї.

Зазначимо, востаннє ціна Brent перевищувала 73 долари за барель 20 травня 2019 року.

У той же час нафта марки WTI сьогодні зросла 71,06 долара за барель, що є найвищим показником вперше з 15 жовтня 2018 року.