Цены на нефть превысили 73 доллара впервые с мая 2019

Цены на нефть североморской марки Brent превысили отметку 73 доллара за баррель. Это произошло впервые с мая 2019 года.

По состоянию на 18:12 по киевскому времени стоимость фьючерса на Brent с поставкой в августе выросла на 0,79% - до 73,09 доллара за баррель. Буквально через несколько минут она откатилась до отметки 72,96 доллара за баррель и торгуется около нее.

Отметим, в последний раз цена Brent превышала 73 доллара за баррель 20 мая 2019 года.

В то же время нефть марки WTI сегодня выросла 71,06 доллара за баррель, что является самым высоким показателем впервые с 15 октября 2018 года.