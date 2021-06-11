Ціни на нафту перевищили 73 долари вперше з травня 2019
Ціни на нафту північноморської марки Brent перевищили позначку 73 долари за барель. Це сталося вперше з травня 2019 року.
Про це свідчать дані торгів на Лондонській біржі ICE.
Станом на 18:12 за київським часом вартість ф'ючерсу на Brent з поставкою в серпні зросла на 0,79% - до 73,09 долара за барель. Буквально через кілька хвилин вона відкотилася до позначки 72,96 долара за барель і торгується біля неї.
Зазначимо, востаннє ціна Brent перевищувала 73 долари за барель 20 травня 2019 року.
У той же час нафта марки WTI сьогодні зросла 71,06 долара за барель, що є найвищим показником вперше з 15 жовтня 2018 року.
Зазначимо, раніше ціни на нафту відступали від максимумів за два роки на тлі переговорів щодо ядерної угоди з Іраном. Передбачається, що якщо сторони досягнуть угоди, то Сполучені Штати можуть зняти санкції з Тегерана, після чого іранська нафта може повернутися на світовий ринок.
Нагадаємо, раніше Національний банк України повідомив, що ціни на паливо за рік зросли на 37,4 за рахунок підвищення світових цін на нафту і з високим попитом.