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Цены на нефть превысили 73 доллара впервые с мая 2019

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Пятница 11 июня 2021 19:09
Цены на нефть превысили 73 доллара впервые с мая 2019 Фото: цены на нефть растут (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Цены на нефть североморской марки Brent превысили отметку 73 доллара за баррель. Это произошло впервые с мая 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

По состоянию на 18:12 по киевскому времени стоимость фьючерса на Brent с поставкой в августе выросла на 0,79% - до 73,09 доллара за баррель. Буквально через несколько минут она откатилась до отметки 72,96 доллара за баррель и торгуется около нее.

Отметим, в последний раз цена Brent превышала 73 доллара за баррель 20 мая 2019 года.

В то же время нефть марки WTI сегодня выросла 71,06 доллара за баррель, что является самым высоким показателем впервые с 15 октября 2018 года.

Отметим, ранее цены на нефть отступали от максимумов за два года на фоне переговоров по ядерной сделке с Ираном. Предполагается, что если стороны достигнут соглашения, то Соединенные Штаты могут снять санкции с Тегерана, после чего иранская нефть может вернуться на мировой рынок.

Напомним, ранее Национальный банк Украины сообщил, что цены на топливо за год выросли на 37,4 за счет повышения мировых цен на нефть и с сохранения высокого спроса.

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