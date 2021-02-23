Нафта Brent подорожчала до 66 доларів вперше з січня 2020 року

Ціни на нафту у вівторок, 23 лютого виросли більш ніж на 1 долар до рівня січня минулого року. Цьому сприяв оптимізм з приводу розгортання вакцини проти COVID-19 і зниження виробництва, оскільки видобуток у США повільно відновлюється після холодів в Техасі.

Нафта Brent подорожчала на 1,70 до 66,35 доларів за барель до 10:30 за київським часом, нафта WTI виросла на 3,80% до 61,49 доларів. Обидва контракту зросли на 4% на попередній сесії.

"Позитивна динаміка в нафтовому комплексі триває, і інвестори схильні до оптимістичних поглядів", - сказав Стівен Іннес, головний стратег Axi з глобальних ринків.

Morgan Stanley очікує, що в третьому кварталі ціни на нафту марки Brent зростуть до 70 доларів за барель через "ознак значного поліпшення ситуації на ринку", включаючи перспективи зростання попиту.

"Важко не бути оптимістичними стосовно цін на нафту зараз, коли припинення режиму глибокого заморожування практично гарантує, що річне зростання попиту на сиру нафту зітре залишки надлишку пропозиції", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA в Нью-Йорку.