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Нафта Brent подорожчала до 66 доларів вперше з січня 2020 року

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 11:16
Нафта Brent подорожчала до 66 доларів вперше з січня 2020 року Фото: видобуток нафти (OilNow)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту у вівторок, 23 лютого виросли більш ніж на 1 долар до рівня січня минулого року. Цьому сприяв оптимізм з приводу розгортання вакцини проти COVID-19 і зниження виробництва, оскільки видобуток у США повільно відновлюється після холодів в Техасі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта Brent подорожчала на 1,70 до 66,35 доларів за барель до 10:30 за київським часом, нафта WTI виросла на 3,80% до 61,49 доларів. Обидва контракту зросли на 4% на попередній сесії.

"Позитивна динаміка в нафтовому комплексі триває, і інвестори схильні до оптимістичних поглядів", - сказав Стівен Іннес, головний стратег Axi з глобальних ринків.

Morgan Stanley очікує, що в третьому кварталі ціни на нафту марки Brent зростуть до 70 доларів за барель через "ознак значного поліпшення ситуації на ринку", включаючи перспективи зростання попиту.

"Важко не бути оптимістичними стосовно цін на нафту зараз, коли припинення режиму глибокого заморожування практично гарантує, що річне зростання попиту на сиру нафту зітре залишки надлишку пропозиції", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA в Нью-Йорку.

Як повідомляло РБК-Україна, інвестиційний банк Goldman Sachs підвищив на 10 доларів свої прогнози цін на нафту марки Brent. Згідно з прогнозом, ціна у другому кварталі 2021 року досягне 70 доларів за барель і 75 доларів в третьому кварталі.

Зазначимо, світові ціни на нафту досягли 60 доларів за барель - рівня, який спостерігався рік тому, до початку пандемії COVID-19. Аналітики вважають подорожчання дещо передчасним.

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