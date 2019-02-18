Ціни на нафту залишаються в районі максимальних з листопада відміток

Brent торгується на позначці 66,61 долара за барель
Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 18 лютого 2019 року, знаходиться вище позначки 66 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.
Станом на 09:02 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 66,61 долара. Це на 1,63% вище рівня закриття попередніх торгів.
Зазначимо, на сьогоднішніх торгах ф'ючерси на Brent досягли максимуму з листопада 2018 року, однак розгубили частину набраної переваги після виходу даних про зниження продажів автомобілів в Китаї сьомий місяць поспіль, що викликало побоювання з приводу попиту на паливо в країні.
Крім того, стабільність на ринку нафти підтримують зниження видобутку на чолі з ОПЕК і санкції США проти Венесуели та Ірану. У той же час зростання видобутку в США підриває зусилля, спрямовані на зниження рівня пропозиції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США ввели додаткові санкції проти Венесуели. До нового санкційного списку потрапили міністр нафти Венесуели і глава венесуельської державної компанії PDVSA Мануель Кеведо. Кеведо з 1 січня 2019 року займає пост президента ОПЕК.