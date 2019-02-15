ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США ввели нові санкції проти Венесуели

Новини » Політика    15.02.2019 - 19:01
США ввели нові санкції проти Венесуели
Фото: прапори США і Венесуели (YouTube NowThis World)

До списку санкцій потрапили міністр нафти Венесуели і глава венесуельської держкомпанії PDVSA

США ввели додаткові санкції проти Венесуели. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Мінфіну США.

Повідомляється, що в список санкцій потрапили міністр нафти Венесуели і глава венесуельської держкомпанії PDVSA Мануель Кеведо. Кеведо з 1 січня 2019 року займає пост президента ОПЕК.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро розповів, що міністр закордонних справ країни Хорхе Арреаса провів секретні переговори зі спецпредставником Державного департаменту США у Венесуелі Еліоттом Абрамсом. Нібито спецпредставникові Держдепу запропонували приїхати до Венесуели за особистим запрошенням Мадуро, щоб США переконалися в підтримці народом Венесуели "законно обраного президента і уряду".

Зазначимо, у Венесуелі прихильники опозиції планують вийти на вулиці міст, щоб продовжити тиск на президента Ніколаса Мадуро і закликати його пустити в країну гуманітарні конвої.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку лютого в столиці Венесуели пройшла багатотисячна акція на підтримку тимчасово виконуючого обов'язки президента країни Хуана Гуайдо.

Стали відомі подробиці про санкції ЄС проти росіян Дипломати ЄС узгодили санкції проти РФ у відповідь на затримання українських моряків
Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэлаСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся