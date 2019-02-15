США ввели нові санкції проти Венесуели

Фото: прапори США і Венесуели (YouTube NowThis World)

До списку санкцій потрапили міністр нафти Венесуели і глава венесуельської держкомпанії PDVSA

США ввели додаткові санкції проти Венесуели. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Мінфіну США.

Повідомляється, що в список санкцій потрапили міністр нафти Венесуели і глава венесуельської держкомпанії PDVSA Мануель Кеведо. Кеведо з 1 січня 2019 року займає пост президента ОПЕК.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро розповів, що міністр закордонних справ країни Хорхе Арреаса провів секретні переговори зі спецпредставником Державного департаменту США у Венесуелі Еліоттом Абрамсом. Нібито спецпредставникові Держдепу запропонували приїхати до Венесуели за особистим запрошенням Мадуро, щоб США переконалися в підтримці народом Венесуели "законно обраного президента і уряду".

Зазначимо, у Венесуелі прихильники опозиції планують вийти на вулиці міст, щоб продовжити тиск на президента Ніколаса Мадуро і закликати його пустити в країну гуманітарні конвої.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку лютого в столиці Венесуели пройшла багатотисячна акція на підтримку тимчасово виконуючого обов'язки президента країни Хуана Гуайдо.