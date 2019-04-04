Ціни на нафту почали знижуватися на даних про запаси в США

Фото: ціни на нафту почали знижуватися (statoil.com)

Ціна нафти Brent залишається вище 69 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 4 квітня 2019 року, знаходиться на позначці вище 69 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, станом на 10:31 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 69,12 долара. Це на 0,03% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, ф'ючерси на нафту відійшла від позначки в 70 доларів за барель після того, як з'явилися дані про несподіване зростання запасів і рекордний рівень видобутку в США. За даними Управління енергетичної інформації (EIA), запаси нафти в США виросли на 7,2 млн барелів, у той час як аналітики очікували зниження на 425 тис. барелів.

Крім того, видобуток нафти в США, який з середини лютого утримувався на рівні 12,0-12,1 млн барелів на добу, збільшився ще на 100 тис. - до рекордних 12,2 млн.

Нагадаємо, цього тижня ціни на нафту кілька разів оновили річний максимум. Різкий стрибок був викликаний сигналами про скорочення видобутку в ОПЕК.

Крім того, минулого тижня ціни на нафту показали рекордне квартальне зростання за 10 років.