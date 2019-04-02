Ціни на нафту знову оновили річний максимум

Фото: ціни на нафту продовжили зростання (statoil.com)

Ціни на нафту перевищили 69 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 2 квітня 2019 року, перевищила 69 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, станом на 10:35 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 69,14 долара. Це на 0,77% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту еталонних марок сьогодні помірно зростають після різкого стрибка напередодні, викликаного новими сигналами скорочення видобутку в ОПЕК. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на опитування аналітиків і аналіз даних про танкерні перевезення нафти, видобуток нафти в ОПЕК в березні скоротився на 295 тисяч барелів на добу - до 30,385 млн б/с. Крім того, стало відомо, що Саудівська Аравія знизила свій відобуток до мінімуму за чотири роки - до 9,82 млн барелів на добу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на нафту показали рекордне квартальне зростання за останні 10 років. Зокрема, ціни на Brent за I квартал 2019 року зросли на 27%, на американську нафту WTI - більш ніж на 32%.