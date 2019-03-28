Заклик Трампа збільшити видобуток нафти викликав падіння цін

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Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали більш ніж на долар

Після заяви президента США Дональда Трампа у зверненні до Організації країн - експортерів нафти про уразливості ринків ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали більш ніж на долар. Про це повідомляють дані біржових торгів на сайті РБК.

Нафта марки Brent закрила сесію на рівні 67,26 доларів за беррель. Це на 0,39% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на WTI на травень на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на 0,44 долара (0,74%) - до 58,97 за барель.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в черговий раз закликав ОПЕК збільшити видобуток нафти, заявивши, що ціна на нафту піднялася дуже високо.

Сьогодні повідомлялося, що нафта дешевшає на даних про зростання запасів у США. Зокрема, ціна нафти марки Brent сьогодні вранці, 28 березня 2019 року, опустилися нижче позначки 68 доларів за барель.

Ціни на нафту знижуються на тлі зростання запасів у США. Водночас профільні аналітики впевнені, що зусилля ОПЕК+ за скорочення видобутку продовжують підтримувати ринки. За даними Управління енергетичної інформації (EIA), запаси нафти в США минулого тижня зросли на 2,80 мільйона барелів, у той час як експерти очікували зниження на 1,2 мільйона барелів.

Додамо, минулого тижня уповільнення зростання в єврозоні обвалило ціни на нафту. Перед цим ціни на нафту оновили максимуми 2019 року.