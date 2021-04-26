Ціни на газ зростуть. Що пропонують постачальники в річних тарифах з 1 травня

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр, що на 1,10 гривень дорожче, ніж у січні - квітні (6,86 гривень).

При цьому в тих регіонах, де" Нафтогаз " є постачальником останньої надії, він встановив в ціну на рівні 9,57 гривень за кубометр.

Кілька постачальників газу встановили тариф нижче, ніж у "Нафтогазу". Це" Евода Терейд"КП" Луцькводоканал " - 7,88 гривень за кубометр," Черкаси Газзбут " - 7,89 гривень за кубометр," Умань Газзбут " - 7,89 гривень за кубометр. Такий же місячний тариф ці компанії встановили на травень.

Компанії "Волинь Електрозбут" та "Закарпаття Енергозбут" встановили ціну 7,98 гривень.

Крім того, компанія "ЙЕ Енергія" встановила ціну на рівні 7,99 гривень за кубометр, що на 1 гривню дорожче, ніж на початку року (6,99 гривень). Тариф встановили 16 компаній, які працюють під загальним брендом "Твій Газзбут". Це "Вінниця Газзбут", "Волинь Газзбут", "Дніпропетровськ Газзбут", "Закарпат Газзбут", "Запоріжжя Газзбут", "Івано-Франківськ Газзбут", "Житомир Газзбут", "Київобл Газзбут", "Львів Газзбут", "Миколаїв Газзбут", "Рівне Газзбут", "Суми Газзбут", "Харків Газзбут", "Хмельницьк Газзбут", "Чернівці Газзбут", "Чернігів Газзбут". Компанії з цієї групи встановили місячний тариф на травень на рівні 7,99 гривень за кубометр.

Ціни інших постачальників вище. Зокрема, " Прикарпаття Енерго Трейд "пропонує річний тариф на рівні 8,60 гривень," Одесагаз Поставки " - 9,20 гривень," Тернопіль облгаз", - 9,89 гривень, ДП" Газпостач "ТОВ" Тернопільміськгаз " - 9,90 гривень," Полтава Газзбут " - 9,99 гривень.

Крім того, компанії "Донецьку енергетичні послуги", "Київські енергетичні послуги", "дніпропетровські енергетичні послуги"(YASNO) продають газ по 10,50 гривень. Компанія " Шепетівкагаз "пропонує річний тариф на рівні 10,20 гривень," ЕРУ Трейдинг " - 10,50 гривень," Азовгаз " - 12,90 гривень.

Найвищий тариф встановили "Житомирська обласна енергопостачальна компанія"," Чернівецька обласна енергопостачальна компанія "та" Херсонська обласна енергопостачальна компанія " - 13,50 гривень за кубометр.

На сайтах тих компаній, які мають ліцензії, але не оприлюднили свої річні тарифи, зазначено, що вони відмовилися від постачання газу населенню.

Як діятиме річна ціна на газ

НКРЕКП 7 квітня прийняла постанову про річну ціні на газ для населення. Згідно з документом, всі постачальники, які мають намір постачати газ побутовим споживачам, зобов'язані до 25 квітня оприлюднити на своїх веб-сайтах ціну на природний газ, яка діятиме протягом року.

Базова річна пропозиція діятиме з 1 травня по 30 квітня наступного року. Постачальник не має права протягом періоду збільшувати ціну газу.

Споживача автоматично переведуть на тариф діючого постачальника. Новий контракт укладається тільки при переході до іншого постачальника.

Термін дії базової річної пропозиції не залежить від початку постачання природного газу побутовому споживачеві і триває до 30 Квітня.

Місячні тарифи

Крім базової річної пропозиції, постачальник має право на інші комерційні пропозиції, умови яких можуть відрізнятися від ціни та обов'язкових умов базової річної пропозиції.

Якщо побутовий споживач хоче змінити умови шляхом вибору іншої комерційної пропозиції Постачальника, він повинен подати нову заяву-приєднання.

Зміна постачальника

У разі зміни споживачем базової річної пропозиції постачальника на іншу комерційну пропозицію цього постачальника або зміни постачальника протягом терміну дії однієї річної базової пропозиції (з 1 травня по 30 Квітня), постачальник має право відмовити повторно постачати покупцеві природний газ в рамках базової річної пропозиції в поточному році (з 1 травня по 30 Квітня).

Як платити за газ з 1 травня

Оплата буде як і раніше, тобто кожен місяць за попередній до 25 числа. Тарифи на розподіл (окрема платіжка) поки залишаються колишніми - максимум 1,79 гривень за кубометр.