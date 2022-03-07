Нафта підскочила до максимуму 2008 року, оскільки США і ЄС обговорюють ембарго на російську нафту

Ціни на нафту зросли більш ніж на 9% у понеділок, 7 березня, досягнувши найвищого рівня з 2008 року. США і європейські союзники обговорюють заборону на імпорт російської нафти, а затримки з потенційним поверненням іранської нафти на світові ринки викликані побоювання з приводу дефіциту пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent підскочили на 10,6% до 130,72 доларів за барель, в той час як нафта марки WTI виросла на 9%, до 126,09 доларів.

У перші кілька хвилин торгів у понеділок обидва еталони підскочили до найвищого рівня з липня 2008 року: Brent - 139,13 долара, а WTI - 130,50 долара.

Внутрішньоденні максимуми понеділка близькі до рекордних рівнів, зафіксованих для обох контрактів в липні 2008 року, коли ціна на нафту марки Brent досягла 147,50 долара за барель, а ціна на нафту марки WTI досягла 147,27 долара за барель.

Сполучені Штати і європейські союзники вивчають питання про заборону імпорту російської нафти, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в неділю, а Білий дім координував свої дії з ключовими комітетами Конгресу, просуваючи власну заборону.

"Бойкот чинитиме величезний тиск на постачання нафти і газу, які вже відчули вплив зростаючого попиту. Ціни, ймовірно, зростуть в короткостроковій перспективі, і не виключено рух до 150 доларів за барель. Такий крок надасть додатковий тиск на світову економіку, підвищить інфляцію, змусивши центральні банки обговорювати, Як швидко слід підвищити ставки", - кажуть аналітики CMC Markets.

Світові ціни на нафту зросли на 67% з початку 2022 року разом з іншими товарами, що викликає побоювання з приводу зростання світової економіки і стагфляції. Китай, Економіка № 2 у світі, вже націлений на більш повільне зростання на 5,5% цього року.

Ціни на паливо перевершили рекорди 2008 року: бензин в США досяг максимуму в 3,890 доларів за галон, а ф'ючерси на мазут - 4,237 доларів за галон.

Аналітики Bank of America заявили, що якщо більша частина російського експорту нафти буде припинена, дефіцит може скласти 5 мільйонів барелів або більше, а це означає, що ціни на нафту можуть подвоїтися з 100 до 200 доларів за барель, в той час як аналітики JP Morgan заявили на цьому тижні, що нафта може злетіти до 185 доларів за барель в цьому році.

"Якщо нестача пропозиції не зменшиться, нафта може перевищити рекордно високий рівень", - сказав Хоуі Лі, економіст сінгапурського банку OCBC.

"У гіршому випадку, коли будуть введені повні санкції щодо експорту енергоносіїв з Росії, я не здивуюся, якщо ціна на нафту марки Brent перевищить 200 доларів", - додав він.

Росія є найбільшим у світі експортером нафти і нафтопродуктів разом узятих, з експортом близько 7 мільйонів барелів на добу, або 7% світових поставок. Деякі обсяги експорту казахстанської нафти з портів Росії також зіткнулися з ускладненнями.

Переговори про відновлення ядерної угоди Ірану зі світовими державами 2015 року зайшли в глухий кут в неділю після вимог Росії надати США гарантії того, що санкції, з якими вона зіткнулася у зв'язку з війною проти України, не зашкодять її торгівлі з Тегераном. Згідно з джерелами, Китай також висунув нові вимоги.

У відповідь на вимоги Росії держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що санкції, введені проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, не мають нічого спільного з потенційною ядерною угодою з Іраном.