Ціни на газ у Європі сягнули історичного максимуму

Ціна газу на європейському хабі TTF за останній рік зросла у десять разів. Газ подорожчав до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення, яке зробив директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні на європейському хабі TTF ціна на газ з поставкою у наступному місяці перетнула межу у 40 євро за МВт.г. Це історичний максимум. І це в 10 разів більше ніж у травні минулого року", - написав Макогон.

Нагадаємо, упродовж тижня 19-23 липня 2021 року на європейському ринку ціни в середньому зросли на 3%. Ціни на хабі TTF станом на 23 липня складали 35,87 євро за МВт.г. (близько 448 доларів за тис. куб. м.).

Після цього російський "Газпром" 27 липня знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність, що переривається, через Україну на серпень.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що зростання ціни газу в Європі пов'язане з тим, що "Газпром" відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.