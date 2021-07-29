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Цены на газ в Европе достигли исторического максимума

Автор: Александр Белоус

Цена газа на европейском хабе TTF за последний год выросла в десять раз. Газ подорожал до исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение, которое сделал директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

"Сегодня на европейском хабе TTF цена на газ с поставкой в следующем месяце пересекла границу в 40 евро за МВт.ч. Это исторический максимум. И это в 10 раз больше, чем в мае прошлого года", - написал Макогон.

Отметим, цена 40 евро за МВт.ч соответствует примерно уровню 500 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, в течение недели 19-23 июля 2021 года на европейском рынке цены в среднем выросли на 3%. Цены на хабе TTF по состоянию на 23 июля составляли 35,87 евро за МВт.г. (около 448 долларов за тыс. куб. об.).

После этого российский "Газпром" 27 июля вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.

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ГТСценыЦена на газ