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Ціни на газ в Європі піднялися до 450 доларів

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Понеділок 26 липня 2021 14:44
Ціни на газ в Європі піднялися до 450 доларів Фото: Газ у Європі подорожчав до 450 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Упродовж тижня 19-23 липня 2021 року на європейському ринку спостерігалась помірна волатильність цін. Було наявно підвищення цін відносно попереднього тижня в середньому на 3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляді, розміщений на сайті Української енергетичної біржі (УЕБ).

Як зазначається в огляді, ціни на хабі TTF станом на п’ятницю складали 35,87 євро за МВт.г. (близько 448 доларів за тис. куб. м.). Найнижчі спотові котирування спостерігались на хабі NCG, які станом на 23 липня становили 35,60 євро/МВт.г. На інших хабах спотова ціна була вищою - до 38,19 євро/МВт.г.

Ціни на газ в Європі піднялися до 450 доларів

"Ціни тримались високими на фоні спекотної погоди та зростання в Азії. Так, азійські спотові ціни на скраплений природний газ підскочили минулого тижня до більш ніж шестимісячного максимуму, оскільки теплі температури збільшили попит на паливо, яке використовується для виробництва електроенергії", - йдеться в огляді.

Середня ціна для доставки у вересні в Північно-Східну Азію оцінюється приблизно в 14,45 доларів за млн британських теплових одиниць, що на 1,15 долара більше порівняно з попереднім тижнем, і найвище з середини січня. Очікується, що протягом наступних двох тижнів температури в Токіо, Сеулі та Пекіні - основних споживачах LNG - залишатимуться вище середнього, зазначають експерти УЕБ.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що зростання ціни газу в Європі пов'язане з тим, що "Газпром" відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.

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