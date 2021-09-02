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Калуська ТЕЦ зупинилася через відсутність вугілля, - нардеп

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Київ, Четвер 02 вересня 2021 17:23
Калуська ТЕЦ зупинилася через відсутність вугілля, - нардеп Фото: Калуська ТЕЦ зупинилася через відсутність вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Калуська ТЕЦ зупинила роботу через відсутність палива.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Михайла Бондаря.

"Сьогодні роботу зупинила державна Калуська ТЕЦ на Івано-Франківщині. Причина - відсутність вугілля. Склади пусті, коштів на купівлю вугілля у енергетиків немає. Понад 600 працівників можуть опинитися без роботи. А 60-тисячне місто Калуш ризикує напередодні опалювального сезону залишилися без світла і тепла", - повідомив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, під загрозою і промислове виробництво в місті, яке залежить від роботи ТЕЦ, що призведе до соціальної катастрофи.

"Вимагаю від влади негайно втрутитися в ситуацію і не допустити простій теплоелектроцентралі. Уряд вже довів до банкрутства державні шахти, тепер на межі краху цілі енергетичні підприємства, від яких напряму залежить благополуччя десятків тисяч сімей", - заявив нардеп.

Нагадаємо, виробники електроенергії в межах енергоострову Бурштинської ТЕС - Львівська, Івано-Франківська і Закарпатська області, змушені продавали електроенергію за ціною не вище 96 коп./кВт вночі і 2,05 грн/кВт.год в пікові години поживання. Це в 4-5 разів дешевше, ніж в сусідніх країнах - Словаччині і Угорщині.

Ціна, за якою ТЕС і ТЕЦ в цьому регіоні продають електроенергію за ціною, що не покриває собівартість виробництва, що позбавляє виробників можливості закупати вугілля і газ.

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