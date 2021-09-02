Калуська ТЕЦ зупинилася через відсутність вугілля, - нардеп

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Михайла Бондаря.

"Сьогодні роботу зупинила державна Калуська ТЕЦ на Івано-Франківщині. Причина - відсутність вугілля. Склади пусті, коштів на купівлю вугілля у енергетиків немає. Понад 600 працівників можуть опинитися без роботи. А 60-тисячне місто Калуш ризикує напередодні опалювального сезону залишилися без світла і тепла", - повідомив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, під загрозою і промислове виробництво в місті, яке залежить від роботи ТЕЦ, що призведе до соціальної катастрофи.

"Вимагаю від влади негайно втрутитися в ситуацію і не допустити простій теплоелектроцентралі. Уряд вже довів до банкрутства державні шахти, тепер на межі краху цілі енергетичні підприємства, від яких напряму залежить благополуччя десятків тисяч сімей", - заявив нардеп.