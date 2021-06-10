Ціни на бензин відновили зростання, автогаз дешевшає

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 10 червня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,20 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 28,97 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 27,34 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 15,67 гривень за літр (-0,01 гривень).

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Відзначимо, фактична ціна реалізації нафти, конденсату в травні 2021 року в Україні становить 13 257,02 грн/тонн. Це на 30,9% більше, ніж у грудні минулого року. Разом з тим ціни на нафту в травні 2021 року в 3,3 рази вище, ніж у квітні 2020 року, коли фактична ціна нафти становила 3959,80 грн/тонна.