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Ціна нафти в Україні з початку року зросла на 30%

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Україна, Вівторок 08 червня 2021 17:01
Ціна нафти в Україні з початку року зросла на 30% Фото: нафта в Україні з початку року подорожчала на 30% (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Олександр Білоус

Фактична ціна реалізації нафти, конденсату у травні 2021 року в Україні становить 13 257,02 грн/тонн. Це на 30,9% більше, ніж у грудні минулого року (10 127,43 гривень/тонн).

Про це повідомляє Директорат цінової політики та розвитку реального сектору економіки Міністерства економіки.

За даними міністерства, за останній місяць ціна зросла на 5,2%.

Ціна нафти в Україні з початку року зросла на 30%

Водночас ціни на нафту в травні 2021 року у 3,3 рази вищі, ніж у квітні 2020 року, коли фактична ціна реалізації нафти, конденсату в Україні становила 3959,80 грн/тонна.

Нагадаємо, інвестбанк Goldman Sachs заявив, що очікує зростання цін на нафту до 80 доларів за барель у четвертому кварталі 2021 року. Попит буде відновлюватися завдяки вакцинації та скасуванню локдаунів.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту 4 червня зросли, оскільки рішення ОПЕК + і відновлення попиту зняли побоювання з приводу розрізненої вакцинації проти COVID-19 по всьому світу. Нафта марки Brent перевищила позначку в 72 долари вперше з травня 2019 року.

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