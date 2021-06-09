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Ціни на бензин почали знижуватися: вартість на АЗС

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Україна, Середа 09 червня 2021 14:03
Ціни на бензин почали знижуватися: вартість на АЗС Фото: ціни на бензин на АЗС почали падати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібний ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 4 червня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,19 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 28,97 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 27,34 гривень за літр (-0,02 гривень), на автогаз - 15,68 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин почали знижуватися: вартість на АЗС

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Відзначимо, фактична ціна реалізації нафти, конденсату в травні 2021 року в Україні становить 13 257,02 грн/тонн. Це на 30,9% більше, ніж у грудні минулого року. У той же час ціни на нафту в травні 2021 року в 3,3 рази вище, ніж у квітні 2020 року, коли фактична ціна нафти становила 3959,80 грн/тонна.

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