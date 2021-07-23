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АЗС повинні знизити ціни на бензин і ДП: оприлюднена нова максимальна ціна

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Україна, П'ятниця 23 липня 2021 11:35
АЗС повинні знизити ціни на бензин і ДП: оприлюднена нова максимальна ціна Фото: ціни на бензин ДП повинні знизитися після публікації нової максимальної ціни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 21 липня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію Мінекономіки.

Розрахункові ціни для бензину знижені з 26,87 гривень до 26,64 гривень за літр, для дизельного палива з 22,60 гривень до 22,25 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,64 гривень за літр, дизельного палива - 29,25 гривень за літр.

Нагадаємо, уряд з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Урядовою постановою встановлено, що НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

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