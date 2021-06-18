Ціни на бензин стабілізувалися: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 18 червня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз стабільний.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,37 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 29,31 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 27,72 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 15,58 гривень за літр (0,00 гривень).

Нагадаємо, з 15 травня в Україні діє державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Максимальна роздрібна націнка встановлена в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Як повідомляло РБК-Україна, зростання цін на нафту призвело до того, що за січень-травень 2021 року імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну збільшився на 21% до 4,211 млрд доларів.