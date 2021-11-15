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Бензин подешевшає на АЗС: оприлюднена Нова гранична ціна

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Україна, Понеділок 15 листопада 2021 14:26
Бензин подешевшає на АЗС: оприлюднена Нова гранична ціна Фото: вартість бензину впаде на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові дані станом на 12 листопада надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки.

Розрахункові ціни для бензину знижено на 22 копійки з 28,40 гривень до 28,18 гривень за літр, для дизельного палива знижено на 35 копійок з 24,90 гривень до 24,55 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 33,18 гривень за літр, дизельного палива - 31,55 гривень за літр.

Нагадаємо, уряд з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Урядовою постановою встановлено, що НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки три рази на місяць.

Як правило, після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС піднімають свої роздрібні ціни і знижують після зниження.

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Ціни на бензин
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