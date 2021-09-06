Ціни бензин і дизпаливо можуть зрости на 50 копійок: оприлюднена Нова максимальна вартість
Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 1 вересня надала НАК "Нафтогаз України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію Мінекономіки.
Розрахункові ціни для бензину підвищені з 25,53 гривень до 25,94 гривень за літр, для дизельного палива знижені з 21,11 гривень до 21,69 гривень за літр.
Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,94 гривень за літр, дизельного палива-28,69 гривень за літр.
Нагадаємо, уряд з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.
Урядовою постановою встановлено, що НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
Як правило, після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС піднімають свої роздрібні ціни.