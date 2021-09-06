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Ціни бензин і дизпаливо можуть зрости на 50 копійок: оприлюднена Нова максимальна вартість

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Україна, Понеділок 06 вересня 2021 10:45
Ціни бензин і дизпаливо можуть зрости на 50 копійок: оприлюднена Нова максимальна вартість Фото: ціни на бензин і ДП виростуть приблизно на 50 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 1 вересня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію Мінекономіки.

Розрахункові ціни для бензину підвищені з 25,53 гривень до 25,94 гривень за літр, для дизельного палива знижені з 21,11 гривень до 21,69 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,94 гривень за літр, дизельного палива-28,69 гривень за літр.

Нагадаємо, уряд з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Урядовою постановою встановлено, що НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

Як правило, після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС піднімають свої роздрібні ціни.

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Ціни на бензин
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