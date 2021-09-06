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Цены бензин и дизтопливо могут вырасти на 50 копеек: обнародована новая максимальная стоимость

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Украина, Понедельник 06 сентября 2021 10:45
Цены бензин и дизтопливо могут вырасти на 50 копеек: обнародована новая максимальная стоимость Фото: цены на бензин и ДТ вырастут примерно на 50 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 1 сентября предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию Минэкономики.

Расчетные цены для бензина повышены с 25,53 гривен до 25,94 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 21,11 гривен до 21,69 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,94 гривен за литр, дизельного топлива - 28,69 гривен за литр.

Напомним, правительство с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Правительственным постановлением установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики трижды в месяц.

Как правило, после повышения расчетной стоимости сети АЗС поднимают свои розничные цены.

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Цены на бензин
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