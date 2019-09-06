Ціну "дочки" російського банку знизили на 25%

Фото: Промінвестбанк (РБК-Україна)

Повторний аукціон з продажу "Промінвестбанку" відбудеться 20 вересня

Пакет акцій "Проминвестбанка", який є українською "дочкою" російського державного банку ВЕБ, в розмірі 99,77% знову виставлений на аукціон на фондовій біржі ПФТС. Про це повідомляється на сайте біржі.

Згідно з повідомленням, ціна пакета на аукціоні 20 вересня знижена на 25% до 399 млн грн.

Перший аукціон з продажу "Промінвестбанку" повинен був відбутися 28 серпня, проте біржа ПФТС не отримала жодної заявки від учасників. Стартова ціна пакета становила 532,1 млн грн.

Крім того, відомо, що Київський апеляційний суд дозволив продаж "Промінвестбанку". Суд своїм рішенням від 27 серпня скасував постанову Печерського районного суду від 24 липня, якою Державній виконавчій службі заборонялися будь-які дії з продажу 99,77% акцій "Промінвестбанку" і заборонялося біржі "ПФТС" проводити аукціон.

Нагадаємо, в травні 2018 року Третейський суд в Гаазі постановив, що Росія повинна компенсувати українським інвесторам з групи "Приват" 159 млн доларів за анексію Криму.

У січні 2019 року Верховний суд України дозволив заарештувати акції російських банків для стягнення компенсації за анексію Криму та "націоналізовані активи". Заявники 8 юридичних осіб та одна фізична особа (екс-власники "Приватбанку" і пов'язані з ними компанії) просили накласти арешт на акції "Сбербанку", "Промінвестбанку" і "ВТБ банку".