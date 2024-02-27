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В центре Варшавы фермеры начали протесты под зданием Сейма

Фото: і центре Варшавы фермеры начали протесты под зданием Сейма (twitter.com/annabrylka)
Автор: Наталья Кава

Польские фермеры сегодня, 27 февраля, снова начали масштабные протесты в центре Варшавы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Польские фермеры несколько недель проводят масштабные протесты по стране. Они выступают против импорта продовольствия из Украины и против политики European Green Deal, налагающей на фермеров ряд ограничений.

Протестующие заблокировали дороги и улицы в центре Варшавы. Также не обошлось без провокаций: неизвестные зажгли файеры на площади Дефилад и разожгли костер.

 

 

По данным СМИ, фермеры уже подошли к Сейма. Они также планируют дойти до офиса премьер-министра Польши Дональда Туска. Напомним, что фермеры сообщали ранее о запланированных протестах.

Протесты фермеров в ЕС

В четверг, 22 февраля, фермеры из Чехии, Словакии, Польши и других стран ЕС устроили акции протеста вдоль чешских границ, заблокировав некоторые пункты пропуска. Они требуют сокращения бюрократии и изменений в политике Европейского союза.

Один из словацких фермеров рассказал, что сектор сталкивается со "ста миллионами проблем", которые вредят его конкурентоспособности, самая большая из них – бюрократия.

Блокада границы с Украиной

Напомним, польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают грузовики, чем усложняют украинский экспорт.

Фермеры недовольны тем, что украинское зерно, которое идет по транзиту через Польшу, якобы может оставаться в стране.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль предложил план по пяти пунктам для разблокирования границы.

С предложением премьера можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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