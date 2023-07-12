В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе

Зеленский в Вильнюсе

Владимир Зеленский прибыл в столицу Литвы 11 июля около 16:00, но не присутствовал на официальных мероприятиях саммита. Он выступил с речью на концерте в центре Вильнюса, а также встретился с генсеком НАТО на ужине лидеров Альянса.

Во второй день запланировано его участие в новом Совете Украина-НАТО, где должны обсудить механизм вступления нашей страны в военно-политический блок.

Зеленский заявил, что ждет от союзников в Вильнюсе подтверждения четкого алгоритма приобретения членства в Альянсе после окончания войны с РФ и гарантии безопасности на период, пока Украина не станет полноправным членом НАТО.

Отметим, что по итогам первого дня саммита члены НАТО согласовали коммюнике об ускоренной процедуре вступления без ПДЧ, но после того, как Украина выполнит все необходимые требования.

На полях саммита 12 июля президент Украины также намерен провести ряд двусторонних переговоров с главами стран Европы, США, Канады и Японии. По словам Зеленского, предметом данных переговоров с партнерами будет военная поддержка для нужд фронта и усиление защиты неба для украинских городов.

Фото: Владимир Зеленский примет участие в другом дне саммита НАТО в Литве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Визит президента Украины на саммит обсуждался на протяжении многих недель. Владимир Зеленский получил приглашение на заседание Альянса от генсека Йенса Столтенберга в апреле, но интрига о его участии сохранялась до последнего момента. В ОП объясняли, что поездка будет зависеть от обстановки на фронте, и ее заранее не могут анонсировать из-за соображений безопасности.

Сам президент говорил, что ожидает от НАТО конкретных предложений о перспективах Украины в военно-политическом блоке, и только в этом случае поедет на саммит.

Встреча президентов Украины и США

Переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена 12 июля будут посвящены продолжению поддержки Украины со стороны США и партнеров в войне, которую развязала РФ.

Их встреча станет первой с февраля 2023, когда американский лидер неожиданно приехал в Киев накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ.

В Вильнюсе президенты обсудят долгосрочные обязательства США и остальных союзников, "чтобы помочь Украине защитить себя сейчас и не допустить будущую агрессию", отметил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

Фото: Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом в Вильнюсе (Getty Images)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, лидеры США и Украины помимо вопроса о будущем вступлении нашей страны в НАТО будут говорить о проигрыше России и поставках необходимого вооружения для контрнаступления. Также обсудят экономическую поддержку Украины, реформы в правоохранительной, судебной системе и антикоррупционной деятельности.

Стоит отметить, в США неоднократно заявляли о необходимости проведения Украиной дополнительных реформ для того, чтобы стать частью военно-политического Альянса. При этом в первый день саммита стало известно, что Джо Байден выступил за упрощение процедуры вступления Украины в НАТО с целью ускорения ее членства после окончания войны с Россией. Речь идет об отмене Плана действий по членству (ПДЧ).

Совет Украина-НАТО

На полях саммита 12 июля в 13:00 откроется инаугурационное заседание Совета Украина-НАТО. В нем примут участие главы стран и правительств.

Новая платформа заменит ранее существовавший формат консультационной Комиссии Украина-НАТО. Как член Совета, Украина будет иметь право голоса и право созывать совещания наравне со всеми членами НАТО (исключение – возможность воспользоваться ст.5 Договора о коллективной защите).

Как заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, Совет Украина-НАТО продемонстрирует укрепление политических связей между нашей страной и военным блоком.

Во время первого заседания Совета союзники обсудят будущее Украины в Альянсе. Речь идет о пакете поддержки, который должен приблизить вступление Украины в НАТО. Его согласовали на саммите 11 июля.

Союзники согласились отменить требование выполнения ПДЧ по членству, таким образом Украина сможет стать членом НАТО по ускоренной процедуре, но при выполнении определенных условий. В частности, предпосылкой для принятия в НАТО бует выполнение реформ в оборонном секторе Украины.

Также Альянс предоставит многолетнюю программу помощи Украине, которая поможет перейти от советской системы к полной совместимости с системой НАТО.

Каким был первый день саммита

74-й саммит НАТО стартовал в столице Литвы днем 11 июля с церемонии официального открытия, после которой началось заседание глав стран и правительств Альянса.

В Вильнюсе утвердили подробные планы обороны, чтобы гарантировать, что Альянс может сдерживать своих врагов и защищать "каждый дюйм" своей территории. Было объявлено о скором расширении НАТО - Турция согласилась ратифицировать вступление Швеции в Альянс.

Генсек Йенс Столтенберг анонсировал "сильный сигнал" Украине на саммите. Члены НАТО согласовали коммюнике о предстоящем вступлении Украины по ускоренной процедуре без выполнения ПДЧ, но с условием проведения реформ.

На полях саммита Франция объявила о передаче Украине дальнобойных авиационных ракет. По данным СМИ, речь идет о SCALP с дальностью до 250 км, которые интегрируют для запуска с незападных самолетов.

Германия также сообщила о пакете поддержки Украины на 600 миллионов евро. В него вошли две пусковые ЗРК – Patriot, БМП Marder, боеприпасы и беспилотники.

Кроме того, во время саммита была официально создана коалиция по обучению украинских пилотов на F-16. В нее войдут 11 стран.