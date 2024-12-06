В центре Тбилиси спецназ снова жестко разгоняет акцию протеста

В центре Тбилиси 6 декабря тысячи людей снова вышли на акцию протеста из-за отсрочки правительством переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Полицейский спецназ впервые за три дня жестко разгоняет и задерживает протестующих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsgeorgia и Эхо Кавказа.
Люди массово собрались на центральной площади Свободы возле грузинского парламента, чтобы выразить свой протест решению пророссийского правительства и премьер-министра Ираклия Кобахидзе.
В 23:20 по местному времени (21:20 по Киеву) митингующие обстреляли парламент фейерверками. Впоследствии на место акции подогнали водометы.
Ближе к полуночи по тбилисскому времени спецназ отогнал демонстрантов от территории возле парламента и начал жестко задерживать людей. Это первый разгон акции за три дня.
На проспекте Руставели остается много участников акции. Отдельные митингующие бросают в полицейских камнями.
В 1:15 по местному времени (23:15 по Киеву) спецназ начал разгонять людей водометами в районе парламента.
Массовые акции протеста вспыхнули в Тбилиси, Батуми, Кобулети, Озургети и других городах Грузии 28 ноября, из-за решения правительства страны отсрочить начало переговоров о вступлении страны в Европейский Союз на 2028 год.
Решение принял новый Кабинет Министров, сформированный по результатам парламентских выборов 26 октября, на которых победу с 54% голосов одержала пророссийская партия «Грузинская мечта» во главе с Ираклием Кобахидзе.
Ряд оппозиционных партий, набравших на выборах от 8% до 11%, отказались признать результаты голосования из-за масштабных голосований и объявили акции протеста.
Массовые протесты в Тбилиси продолжаются каждую ночь уже девятые сутки. Полицейский спецназ применяет против людей водометы и слезоточивый газ, оттесняет протестующих от парламента и проводит массовые задержания.
Премьер Кобахидзе отказывается отменять решение правительства и заявляет, что протесты будут подавлены и силовики не допустят нового Майдана.
5 декабря президент Владимир Зеленский ввел санкции против грузинских властей из-за событий в стране.
Тем временем СМИ сообщили о задержании гражданина Украины на протестах в Тбилиси.
В МИД Украины проверяют эту информацию.
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