В Тбилиси задержали украинца, который участвовал в протестах, - СМИ

В Тбилиси полицейские задержали гражданина Украины. Он участвовал в протестах против результатов парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rustavi2 .

По данным телеканалу, гражданина Украины задержали на одной из улиц Тбилиси. Правоохранители сообщили украинцу, что он задержан в рамках действующего уголовного дела, связанного с организацией группового насилия, руководством, участием в нем и совершением преступного деяния.

Rustavi2 пишет, что из рюкзака гражданина Украины якобы были изъяты перцовый баллончик и мобильный телефон.

Украинца доставили в отделение полиции. Теперь, как отмечают журналисты, ему может грозить до 9 лет тюрьмы.