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МИД отреагировал на сообщение о задержании украинца на протестах в Грузии

Пятница 06 декабря 2024 17:37
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МИД отреагировал на сообщение о задержании украинца на протестах в Грузии Фото: спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Виталий Носач

Посольство Украины в Грузии проверяет информацию о вероятном задержании украинца во время протестов в Тбилиси. В частности, проверяется гражданство этого человека.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом во время пресс-конференции заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Что касается Грузии, задержания нашего гражданина. Действительно мы видели сообщения провластного грузинского телеканала. Сейчас посольство Украины в Грузии находится в контакте и общается с адвокатами и журналистами телеканала, чтобы проверить эту информацию", - сказал Тихий.

Кроме того, по его словам, посольство направило официальные запросы в МВД Грузии для проверки этой информации и установления личности этого предполагаемого задержания.

"Речь идет о проверке гражданства этого человека. Когда будем иметь больше информации, отдельно вам сообщим", - добавил спикер МИД.

СМИ сообщают о задержании украинца в Грузии

Напомним, вчера грузинский телеканал сообщил, что в Тбилиси полицейские задержали якобы гражданина Украины. СМИ утверждают, что он участвовал в протестах против результатов парламентских выборов.

По данным телеканала, гражданин Украины был задержан на одной из улиц Тбилиси. Правоохранители сообщили украинцу, что он задержан в рамках действующего уголовного дела, связанного с организацией группового насилия, руководством, участием в нем и совершением преступного деяния.

Из рюкзака гражданина Украины якобы были изъяты перечный баллончик и мобильный телефон.

Украинца доставили в отделение полиции. Пока, как отмечают журналисты, ему может грозить до 9 лет тюрьмы.

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