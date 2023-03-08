Протесты в Тбилиси: митингующих оттеснили от парламента, начались задержания

В Грузии полиция начала выхватывать протестующих прямо из толпы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию протестов.

К вечеру 8 марта полиция оттеснила протестующих от парламента. Наиболее активных полиция выхватывает прямо из толпы.

Кроме того, они подтянули новые водометы и пожарные машины, усилили границы полиции. Правоохранители стреляют в воздух из пневматического оружия, к тому же когда полицейские начали бросать светошумовые гранаты, вспыхнула одежда у одного из протестующих.

Обновлено в 22:15

Полиция продолжает теснить людей с проспекта Руставели с помощью водометов.

Детальнее о протестах в Грузии, их причинах и к чему это может привести - читайте в материале РБК-Украина.

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