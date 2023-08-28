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Как ВСУ освобождали Работино: интерактивная карта

Понедельник 28 августа 2023 12:53
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Как ВСУ освобождали Работино: интерактивная карта Иллюстративное фото: в Центре стратегических коммуникаций показали, как ВСУ освобожадют Работино (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные начали продвижение в направлении Работино Запорожской области в конце июля и полностью освободили населенный пункт в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отметим, что захватчики оккупировали Работино в марте 2022 года.

В июне этого года наши военные начали контрнаступательные действия в этом направлении.

В конце июля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продвинулись в направлении Работино.

22 августа стало известно, что украинские защитники с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. На следующий день наши защитники подняли украинский флаг над селом.

Сегодня же в Минобороны официально подтвердили освобождение населенного пункта.

Отметим, что, по словам военных экспертов, Работино является главным препятствием на пути ко второй линии обороны врага.

Село является одним из ключевых укрепрайонов россиян на отрезке между подконтрольным Ореховым и оккупированным Токмаком, который они превратили в крепость на пути к еще одному важному узлу - Мелитополю.

Детальнее о тактическом значении Работино и как может развиваться контрнаступление после этой деоккупации - читайте в материале РБК-Украина.

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