Як ЗСУ звільняли Роботине: інтерактивна мапа
Українські військові почали просування у напрямку Роботиного Запорізької обалсті наприкінці липня та повністю звільнили населений пункт у серпні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зазначимо, що загарбники окупували Роботине у березні 2022 року.
У червні цього року наші військові почали контрнаступальні дії на цьому напрямку.
Наприкінці липня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська просунулися у напрямку Роботиного.
22 серпня стало відомо, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Вже наступного дня наші оборонці підняли український прапор над селом.
Сьогодні ж у Міноборони офіційно підтвердили звільнення населеного пункту.
Зазначимо, що за словами військових експертів, Роботине є головною перешкодою на шляху до другої лінії оборони ворога.
Село є одним із ключових укріпрайонів росіян на відрізку між підконтрольним Оріховим та окупованим Токмаком, який вони перетворили на фортецю на шляху до ще одного важливого вузла - Мелітополя.
Детальніше про тактичне значення Роботиного та як може розвиватися контрнаступ після цього деокупації - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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