В центре Рима обвалилась историческая башня: под завалами ищут человека

Сегодня около 11:20 утра часть башни упала во время проведения ремонтных работ на площади Коррадо Риччи.

По предварительной информации, травмы получил один работник - гражданин Румынии, который сейчас заблокирован под завалами. Его коллеги, находившиеся в верхней части сооружения, были оперативно эвакуированы.

На место прибыли подразделения пожарной службы и специализированные группы SAF, в состав которых входят спелеологи, альпинисты и специалисты по водным операциям. Они пытаются добраться до пострадавшего через узкое отверстие в левой части сооружения.

Раненый находится в сознании, поддерживает контакт со спасателями и помогает им в проведении операции. Еще один работник, 64-летний мужчина, доставлен в больницу Сан-Джованни для медицинского осмотра.

Правоохранители полностью перекрыли территорию вблизи Императорских форумов и площади Пьяцца Венеция. На месте работают полиция, карабинеры, медики и пожарные службы.

Историческая справка

Башня Конти, или Torre Maggiore, была возведена в 1238 году по инициативе Ричарда Конти, брата Папы Иннокентия III. Первоначально сооружение имело облицовку из травертина, который в XVI веке был демонтирован и использован для строительства Порта Пиа.

Когда-то это была одна из самых высоких башен Рима, однако из-за землетрясений она потеряла верхние ярусы. Сегодня ее высота составляет около 29 метров.