В столице Сербии подросток устроил стрельбу в школе, по меньшей мере 8 погибших
В сербской общине Врачар семиклассник устроил стрельбу в одном из учебных заведений. Известно о меньшей мере 8 погибших.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Novosti.
Стрельба началась около 8 часов утра по местному времени. Отмечается, что среди погибших учеников также есть и охранник учебного заведения.
"Среди раненых есть и те, жизни которых угрожает опасность. Семиклассник, который совершил бойню, находился под воздействием наркотиков. В остальном он примерный ученик и, как мы узнаем, сын медработников", - пишет издание.
Полиция оградила кварталы вокруг школы. Подозреваемый несовершеннолетний уже был задержан.
Обновлено в 12:13
Стоит отметить, что отдельные СМИ заявляют о том, что ранения получили трое учеников учебного заведения и преподаватель.
"Министр образования Бранко Ружич выехал на место сразу после того, как узнал о событиях в школе. Вся необходимая информация о трагедии и обстоятельствах, при которых она произошла, будет сообщена МВД, а компетентные медицинские учреждения объявят о состоянии пострадавших", - сообщили в Минобразования.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Техасе США недавно произошла стрельба на вечеринке после выпускного балла. Девять подростков получили ранения.
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