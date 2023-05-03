В столице Сербии подросток устроил стрельбу в школе, по меньшей мере 8 погибших

В сербской общине Врачар семиклассник устроил стрельбу в одном из учебных заведений. Известно о меньшей мере 8 погибших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Novosti .

Стрельба началась около 8 часов утра по местному времени. Отмечается, что среди погибших учеников также есть и охранник учебного заведения.

"Среди раненых есть и те, жизни которых угрожает опасность. Семиклассник, который совершил бойню, находился под воздействием наркотиков. В остальном он примерный ученик и, как мы узнаем, сын медработников", - пишет издание.

Полиция оградила кварталы вокруг школы. Подозреваемый несовершеннолетний уже был задержан.

Обновлено в 12:13

Стоит отметить, что отдельные СМИ заявляют о том, что ранения получили трое учеников учебного заведения и преподаватель.

"Министр образования Бранко Ружич выехал на место сразу после того, как узнал о событиях в школе. Вся необходимая информация о трагедии и обстоятельствах, при которых она произошла, будет сообщена МВД, а компетентные медицинские учреждения объявят о состоянии пострадавших", - сообщили в Минобразования.