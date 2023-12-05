В центре оккупированного Севастополя раздаются громкие взрывы

Как сообщается, звуки похожие на взрывы или выстрелы из артиллерийского оружия раздаются ориентировочно из района Казачьей бухты, где неподалеку расположен полигон "Казачий" 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ.

Российские власти и военные эту ситуацию пока не комментировали, обучение в настоящее время также не анонсировались.

"Бавовна" в Крыму

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в разных городах оккупированного Крыма регулярно раздаются взрывы, связанные с ударами дронов и ракет по местам расположения захватчиков, стоянок техники.

В частности, сегодня ночью во временно оккупированной Керчи прогремели взрывы. Оккупационные власти перекрыли Крымский мост. Также россияне в соцсетях сообщали о звуках взрывов в Феодосии и проблемах с электроснабжением в Керченском районе.

К тому же в России заявили о массированной атаке дронов на временно оккупированный Крым ночью 24 ноября. Тогда в городе Джанкой были поражены военные части россиян, а также ПВО, РЛС и личный состав захватчиков.

Также россияне утверждают, что два беспилотника пытались атаковать нефтебазу во временно оккупированной Феодосии сегодня утром.

А 23 ноября в Новофедоровке Сакского района Крыма раздавались взрывы и пулеметные очереди.

Также 21 ноября в Севастополе прозвучала серия взрывов. Очевидцы заявили о первом взрыве в центральной части города около 12:15. После этого раздался еще один. Несмотря на то, что в городе не было объявлено о воздушной тревоге, позже, как писал "Крымский ветер", раздалось снова по меньшей мере пять взрывов.