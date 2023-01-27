РФ продолжает развертывать новые госпитали для раненых военных в оккупации, - Генштаб

Фото: РФ продолжает разворачивать новые госпитали для раненых военных в оккупации (GettyImages)

Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Да, в городе Хрустальный Ровеньковского района Луганской области, в помещении городской больницы оккупанты развернули "полевой госпиталь", - говорится в сообщении. В Генштабе отмечают, что там лечат российских военнослужащих и наемников ЧВК "Вагнер". Вместе с тем в Каирах Каховского района Херсонской области, на базе Каирского психоневрологического интерната, также лечатся российские оккупанты.